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“Be nice or go away” ne demek?

#Be Nice Or Go Away#Be Nice Or Go Away Ne Demek#Be Nice Or Go Away Anlamı
“Be nice or go away” ne demek

Müge Anlı’da çözülen bir olay ardından “be nice or go away” cümlesinin anlamı merak konusu oldu. Ölü bulunan Bilsen Pirpor ‘un üzerindeki t-shirt üzerinde “Be nice or go away” yazdığı öğrenildi. Peki, “Be nice or go away” ne demek?

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65 yaşındaki sevgilisi Yüksel Yıldırım'la birlikte yaşayan Bulgaristan göçmeni Bilsen Pirpor'un cesedi bulundu. Lüleburgaz Deresi'nde bulunan dövmeli kadın cesedinin Bilsen Pirpor’a ait olduğu ortaya çıktı. Olayda “Be nice or go away” yazılı t-shirt detayı da dikkat çekti. Olay aydınlatılmaya çalışılırken “Be nice or go away” cümlesinin anlamı da merak konusu oldu.

“Be nice or go away” Türkçe’ye çevrildiğinde “İyi (nazik) ol ya da" uzaklaş anlamına geliyor.

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#Be Nice Or Go Away#Be Nice Or Go Away Ne Demek#Be Nice Or Go Away Anlamı

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