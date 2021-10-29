“Be nice or go away” ne demek?

65 yaşındaki sevgilisi Yüksel Yıldırım'la birlikte yaşayan Bulgaristan göçmeni Bilsen Pirpor'un cesedi bulundu. Lüleburgaz Deresi'nde bulunan dövmeli kadın cesedinin Bilsen Pirpor’a ait olduğu ortaya çıktı. Olayda “Be nice or go away” yazılı t-shirt detayı da dikkat çekti. Olay aydınlatılmaya çalışılırken “Be nice or go away” cümlesinin anlamı da merak konusu oldu.
“Be nice or go away” Türkçe’ye çevrildiğinde “İyi (nazik) ol ya da" uzaklaş anlamına geliyor.
Alec Baldwin katil olmuştu... Ve beklenen oldu! İşte savcının hedefindeki kişiler
Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....
Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek al
Poşet çaylardaki büyük tehlike! 'Eğer içindeki çayı görüyorsanız...'
Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi