BDDK'dan cep telefonu kredileri ve kredi kartı asgari ödemelerine yeni düzenleme

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), cep telefonu alımlarında kullanılan tüketici kredileri ile kredi kartlarının asgari ödeme tutarlarına ilişkin yeni düzenlemeler yaptı. Kararlar 1 Ekim 2026 tarihli Kurul kararlarıyla alındı.

CEP TELEFONU KREDİLERİNDE VADE SINIRI DEĞİŞTİ

BDDK'nın 1 Ekim 2026 tarihli ve 11581 sayılı kararıyla, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırları yeniden belirlendi.

Buna göre, fiyatı 40 bin TL ve altında olan cep telefonları için tüketici kredilerinde vade sınırı 12 ay olarak uygulanacak.

40 bin TL'nin üzerindeki cep telefonlarında ise kredi vadesi 3 ay ile sınırlandırıldı.

YENİLENMİŞ TELEFONLARDA LİMİT 50 BİN TL OLDU



“Yenilenmiş ürün” niteliğindeki cep telefonları için de farklı bir fiyat sınırı uygulanacak. Buna göre, fiyatı 50 bin TL ve altında olan yenilenmiş cep telefonlarında tüketici kredisi vadesi 12 ay olacak. Fiyatı 50 bin TL'nin üzerinde olan yenilenmiş cep telefonlarında ise vade sınırı 3 ay olarak uygulanacak.

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Kredi kartında cep telefonu taksitine ilişkin mevcut uygulama değişmedi



BDDK açıklamasında, kredi kartıyla cep telefonu alımlarındaki mevcut uygulamanın devam ettiği belirtildi. Buna göre, yenilenmiş ürün niteliğinde olmayan cep telefonlarının kredi kartıyla alımında taksitlendirme yasağı sürüyor. Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu alımlarında ise herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 aya kadar taksit uygulanmaya devam edecek.

KREDİ KARTLARINDA ASGARİ ÖDEME TUTARI DEĞİŞTİ



BDDK'nın 1 Ekim 2026 tarihli ve 11582 sayılı kararıyla kredi kartlarında asgari ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılan limit sınırı da artırıldı. Daha önce 50 bin TL olan limit eşiği 100 bin TL'ye yükseltildi.

Yeni düzenlemeye göre, limiti 100 bin TL ve altında olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si olacak. 100 bin TL'nin üzerinde limite sahip kredi kartlarında ise asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 40'ı olarak uygulanacak.