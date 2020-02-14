BDDK duyurdu! Taksitlendirme süresi iki katına çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayımlanan BDDK kararına göre, kredi vadeleri hem yeni kullandırılacak hem de yeniden yapılandırılacak krediler için yönetmelikteki sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirlenecek.

Kararda, şunlar kaydedildi:

"1.01.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Elazığ ve Malatya illerinde yerleşik kişilere yine o bölgede Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak kredilerin vadelerinin, aynı yönetmeliğin “Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 12/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirlenebilmesine; 1 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere Elazığ ve Malatya illerinde yerleşik kişilere yine o bölgede, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak kredilerin vadelerinin, aynı yönetmeliğin “Taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 11/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere şirketlerce belirlenebilmesine; 1 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Elazığ ve Malatya illerinde yerleşik üye iş yerlerince Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik kapsamında kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında, aynı yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11 Ocak 2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin bir kata kadar artırılmasına karar verilmiştir."