BBP’den belediye başkanlarına ’su fiyatında indirim’ tebligatı

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BBP’li İspir, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın enflasyonla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarının devam ettiğini ve bu doğrultuda AK Parti’li belediyelerin su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirime gideceğini açıkladığını anımsattı. İspir, "BBP Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak biz de Genel Başkanımız Mustafa Destici’nin onaylarını alarak, su fiyatlarının yüzde 7 oranında düşürülmesini sağlamak için BBP’li belediyelerimizle görüştük ve belediye başkanlarımıza konuyla ilgili tebligatları gönderdik. Cumhur İttifakının bir bileşeni olarak enflasyonla mücadele kapsamında yapılacak olan her çalışmanın içinde ve destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.