ANKARA
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BBP: Seçim barajı en çok yüzde 3 olsun
Cumhur ittifakının en küçük ortağı Büyük Birlik Partisi’nden (BBP), AK Parti’nin hazırlıklarını yürüttüğü seçim yasalarıyla ilgili reform paketine, “baraj” önerisi geldi.
BBP, seçim barajının sıfırlanması ya da en fazla yüzde 3 olması, haksız rekabet yarattığını söylediği Hazine yardımında da barajın kaldırılmasını önerdi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, önerilerini AK Parti adına bu çalışmayı yürüten Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile paylaştıklarını da söyledi.
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