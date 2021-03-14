MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBBP: Seçim barajı en çok yüzde 3 olsun
GeriGündem BBP: Seçim barajı en çok yüzde 3 olsun
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 14.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

BBP: Seçim barajı en çok yüzde 3 olsun

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BBP: Seçim barajı en çok yüzde 3 olsun

Cumhur ittifakının en küçük ortağı Büyük Birlik Partisi’nden (BBP), AK Parti’nin hazırlıklarını yürüttüğü seçim yasalarıyla ilgili reform paketine, “baraj” önerisi geldi.

BBP, seçim barajının sıfırlanması ya da en fazla yüzde 3 olması, haksız rekabet yarattığını söylediği Hazine yardımında da barajın kaldırılmasını önerdi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, önerilerini AK Parti adına bu çalışmayı yürüten Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile paylaştıklarını da söyledi. 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi