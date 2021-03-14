BBP: Seçim barajı en çok yüzde 3 olsun

BBP, seçim barajının sıfırlanması ya da en fazla yüzde 3 olması, haksız rekabet yarattığını söylediği Hazine yardımında da barajın kaldırılmasını önerdi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, önerilerini AK Parti adına bu çalışmayı yürüten Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile paylaştıklarını da söyledi.

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara