Cumhur İttifakı genişleyecek mi? BBP lideri Destici'den, CNN Türk'e önemli açıklamalar

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Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici'nin açıklamalarından satır başları:

Toplam 500'ün üzerinde AFAD'dan eğitim almış kardeşlerimiz. Bulundukları ilden deprem bölgesine nereye yakınsa oraya gitti. Ben de 2. günü bölgeye gittim. Önce Malatya'ya gidip onların arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Maalesef il başkanımızın eşi vefat etti. Daha sonra diğer illerimizi de ziyaret ettik. Ne ihtiyaç varsa aldık.

Kahramanmaraş'ı da ziyaret ettikten sonra perşembe günü Ankara'ya geçtik OHAL kararı için.

Bu hafta içinde tekrar Diyarbakır'a giderek depremzede kardeşlerimizi ziyaret ettik. Bakanlarımız, belediye başkanlarımız, valilerimiz bu ziyarette bizlere eşlik etti.



Sayın Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli ile de deprem bölgelerini ziyaret ettik. Devletimiz milletle birlikte yaraları sarmaya devam ediyor.

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"TÜRKİYE BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR DEVLET"

Herkes çadırdan konteyner kentlere geçmek istiyor. Bu iktidar, sayın Cumhurbaşkanımız bu işlerde çok tecrübeli. Diğerleriyle kıyaslanamayacak bir deprem. Kolay değil. Ama Türkiye büyük ve güçlü bir devlet. Yaralarımızı birlikte iyileştireceğiz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME



Önce baş başa bir görüşme gerçekleştirdik. Hemen hemen gündemdeki konuların hepsini değerlendirdik. Bir saate yakın bir görüşme oldu. Depremzedelerimiz sadece o bölgede değil başka yerlere de gelmişlerdi. Başta fahiş fiyatlar olmak üzere neler yapabiliri konuştuk. Ana madde tabi ki seçimdi.

Biz noter masası kurmadık. Bu seçimde eğer kendi adaylarımız içinde girdiğimizde Cumhur İttifakına daha yarar ve sempati toplayabileceğimizi konuştuk. BBP ilk defa barajsız bir seçime girecek eğer bunu gerçekleştirebilirsek. Bir ittifak içindeyseniz toplamı%7'yi geçtiyse barajı geçmiş oluyorsunuz. Geriye milletvekili çıkaracağınız kadar oy gerekiyor. Ama biz Cumhurbaşkanını çıkartmak öncelik. Sayın Cumhurbaşkanımız buna makul yaklaştı. İttifakımız ülkemiz için en hayırlısı neyse onu bulmaya çalışıyoruz.

BBP olarak biz son yerel seçime baktığımızda bu görünüyor. BBP 2019 yerel seçimlerinde 1400 300'ünde aday çıkararak %2 oy almış. Tümünde çıkartsaydık %5 oy alabilirdik. Ama bu ittifaka zarar verebileceği düşüncesiyle bazı illerde aday çıkartmadık.

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İTTİFAKIN GENİŞLEMESİ



Biz Cumhur İttifakı'nın ilkelerini özümseyen herkes ittifaka güç katacaktır. Bu ittifakın ilkelerine uyan bütün partilerimizin katılmasından memnuniyet duyarız.

SEÇİM KAMPANYASI NASIL OLACAK?



Daha henüz planlamalar netleşmedi. Sosyal medyada çok acımasız yalan diyebileceğimiz bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız. Buna karşı mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de ittifaktaki partilerin medya sorumluları bir araya gelerek bir yol belirlemelidir.

İYİ Parti ve diğer partilerden katılımlar var.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI



Ne kadar aşırı sol, marjinal varsa bunlar Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. 80 öncesine döndüğümüz zaman hepsi Kılıçdaroğlu'nun yoldaşlık yaptıkları insanlar. HDP'nin üst yapısına baktığınızda da bunu çok rahat görüyorsunuz.

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"KÖPRÜYÜ GEÇMEYE ÇALIŞIYOR"

Bu fotoğrafı aslında milletimize anlatmamız lazım. Kılıçdaroğlu'nun hem masada hem de masa dışında arkadaşları ve yoldaşları var. Belki seçimi kazanmak için Saadet'i destekliyor, sana da al 20 vekil veriyorum. Sana da dış işleri bakanlığı veriyorum. "En çapsız dışişleri bakanı" dediği Davutoğlu'na Dışişleri Bakanlığı'nı vereceklermiş. Bu şekilde sayın Kılıçdaroğlu köprüyü geçmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun köprüyü geçtikten sonra masadakilere aynı hoşgörüyle yaklaşacağını sanmıyorum.

"AKŞENER'İN GERİ DÖNMESİYLE İLGİLİ ÇOK SAYIDA DEDİKODU VAR"

Bunu Akşener olayında gördük. Akşener masadan gitti ve zehir zemberek açıklamalar yaptı. Daha sonra araya ne girdi ne oldu bunlarla ilgili çok sayıda dedikodu var. Daha sonra Akşener masaya dönünce Kılıçdaroğlu grup toplantısında "ülkücü damarı tuttu" diye övücü laflar söyledi. Görüldüğü gibi Kılıçdaroğlu'nu desteklerseniz övücü sözler, desteklemezseniz kapıyı gösteriyor.

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Siz HDP'ye ne vereceksiniz de onlar sizi destekleyecek? Burası kapalı kapı. Allah ülkemizi milletimizi korusun.

6'lı masa adayı Kılıçdaroğlu, PKK'nın ve diğer örgütlerle işbirliği içine girmiştir. Bizim için en büyük tehdit Suriye'nin kuzeyindeki PKK yapılanmasıdır. Kılıçdaroğlu bu güne kadar ne demiştir? Bu Türkiye'yi böler, emperyalistlerin rüyalarını gerçekleştirmesi için önlerindeki taşları döşer.



KILIÇDAROĞLU'NUN HDP İLE GÖRÜŞMESİ



Şayet Akşener samimiyse şu sözünde: HDP eşittir PKK. Elbette rahatsız olmalı bir tavır koymalı.

HDP ne diyor: Bizim ilkelerimiz var. Bölücü talepleri var. Bu talepleri yerine getirdiğinde biz destekleriz diyor. Kılıçdaroğlu'nun da bugüne kadarki söylemleri HDP'yi ümitlendiriyor.

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"İNANILMAZ SORUNLAR YAŞANACAK"

Libya'ya, Karabağ'ın işgaline "evet" dememiş. Bunları ben görüyorum da Akşener görmüyor mu? O masanın bir aday belirlemede bile kaos yaşadığı, yarın diyelim ki Türkiye böyle bir sorunla karşı karşıya kaldığında inanılmaz sorunlar yaşanacak. Bakanlıkların paylaşımında, hukukla ilgili konularda. HDP'ye verilecek tavizlerde.



Bunların istikrar içinde ülkeyi yönetmesi mümkün değil. Milletimizin bunu görmesi lazım.

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN HDP KARARI



AYM maalesef bir tutarsızlık yaşıyor. O üyeyi merak ediyorum. Öğreneceğim kendisini. 2 ayda ne değişti de 'evet hayır'a dönüştü. Bir tehdit mi aldı başka bir şey mi?

Kapatma davasının alındığı tarih de çok tartışmalıdır. AYM'ye çağrım; Lütfen kararınızı hukuki olsun. Siz verin kararınızı İnsan Hakları Mahkemesi ne kadar verecek.