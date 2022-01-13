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BBP lideri Destici, tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Algı operasyonu yapılıyor, kendi hayatımdan örnek verdim

#Mustafa Destici#BBP#CNN Türk
BBP lideri Destici, tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Algı operasyonu yapılıyor, kendi hayatımdan örnek verdim

Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, katıldığı bir televizyon programında tasarrufa dikkat ettiğini belirterek "Ben kasaptan et almıyorum. Hayvan kestirip, toplu et alıyorum" demişti. Destici, gündem olan ve tartışılan sözlerine CNN Türk canlı yayınında açıklık getirdi. "Bazı çevreler farklı noktalara çekmeye gayret ettiler. Sözlerim yanlış yerlere çekildi, algı operasyonu" diyen Destici, kendi hayatından örnek verdiğini söyledi.

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CNN Türk canlı yayınında Büşra Arslantaş'ın sorularını yanıtlayan BBP lideri Mustafa Destici, şunları söyledi:
Biz büyüyen bir ekonomiyiz. Borçlanmaya yönelik ekonomi yürütülmüş. Salgınla üretim zincirindeki bozulmalar Türkiye’deki üretime talebi artırdı. Arzın talebi karşılamada yetersizliği, gıdada dünyada yüzde 30’u bulan fiyat artışı görüldü. Esnafı geziyorum, markete gidiyorum. A ürünü bir markette 10 lira ise diğerinde 12 lira, fiyat farklılıkları var. Maalesef üreticimizin elinden daha düşüğe alınıyor ancak market raflarına baktığımızda çok yüksek fiyatlar görüyoruz.

STOKÇULUK İLE MÜCADELE

Karaborsacı ve stokçularla mücadele ediliyor. Ağır cezalar getirildi. Hayat pahalılığından en çok geliri düşük olanlar etkileniyor. Bunlarla ilgili destek paketleri, asgari ücrete tarihinin en yüksek zammı getirildi.

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Düşük maaş alan emeklilerimize yüzde 50’nin üzerinde zam yapıldı. Hala emeklilerin maaşlarında iyileştirme ihtiyaç var. Devletimiz, hükümetimiz elinden gelen tüm imkanları sergiliyor. 2022 yılında da turizmde normale dönersek cari açığın kapatılacağını düşünüyorum.

TARTIŞILAN ‘TASARRUF’ AÇIKLAMASI

Şimdi ben köylü çocuğuyum, kalabalık bir aileyiz. 45 kişilik çekirdek ailemiz var. Kışın tükettiğimiz peyniri de tereyağı da köyden alıyoruz. Tükettiğimiz her şeyi kendimiz üretmeye çalışıyoruz. Kalabalık bir aile olduğumuz için kışa girerken gelenekleri devam ettiriyoruz. Kasaptan veya marketten aldığınızın yarısına mal edebiliyorsunuz. Bazı çevreler farklı noktalara çekmeye gayret ettiler. Milletin derdiyle dertlenmek olduğunu düşünmüyorum. Trol kadrosuna baktığımızda Millet İttifakı'nı oluşturan blokun yaptığını görüyorum. Yanlış algılamalara meydan verecek açıklamalar vermemek gerekiyor. Milletimiz bizi tanıyor. İmkan bulan herkesin üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Geliri ne kadarsa o kadar insanımızın harcaması gerektiğini düşünüyorum. Sözlerim yanlış yerlere çekildi, algı operasyonu.

HDP’Lİ SEMRA GÜZEL’İN TERÖRİSTLE FOTOĞRAFI

Türkiye 40 yılı aşkın süredir terörle mücadele ediyor. Başta ABD olmak üzere pek çok batılı ülkenin terör örgütüne mali ve silah desteği yaptığını biliyoruz. Güvenlik güçlerimiz topyekûn mücadele veriyor bu da başarı getiriyor. Ta Meclis’e kadar gelmiş uzantıları var. HDP yasalara göre kurulmuştur ama asla meşru değildir. Terör örgütünü savunuyorsa asla meşru değildir. Bir siyasi parti her türlü görüşünü söyleyebilir ancak bunun sınırı şiddet ve terördür. Önceki günlerde 3 tane şehidimiz oldu, HDP’den bir kınama gördük mü göremedik. Bir tanesinin fotoğrafları ortaya çıkmıştır ama bizim için sürpriz değildir. Yapılması gereken fezlekelerin hazırlanması ve dokunulmazlıklarının kaldırılmasıdır.

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#Mustafa Destici#BBP#CNN Türk

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