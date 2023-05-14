BBP Genel Başkanı Mustafa Destici oyunu İstanbul'da kullandı

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Mustafa Destici, İstanbul Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı. Oyunu kullanmak için saat 11.00'de okula gelen Mustafa Destici, yanında Milletvekili Adayı Oy Kullandırma Belgesi'nin aslı olmadığı için oy kullanamadı. Parti görevlileri ve sandık görevlileri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Okuldan ayrılan Destici, belgenin aslını yanında getirerek saat 12.00 sıralarında 1210 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Destici, "Türkiye bugün tarihi ve kritik bir seçim gerçekleştiriyor. Sandık güvenliği konusunda, kimsenin bir endişesi olmamasını istirham ediyorum. Türkiye'de seçimlerin en güvenli yapıldığı, sandık görevlilerinin özverili bir şekilde görev yaptığı bütün oyların açık ve şeffaf bir şekilde sayıldığı seçimleri gerçekleştiriyor. Katılımı daha da yüksek bir seçim bekliyoruz. Vatandaşlarımızın ülkemiz için yapılan bütün yatırımları düşünerek oy kullanacaklarını düşünüyorum. Başarı dileklerimi Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için ve partimiz Büyük Birlik Partisi için diliyorum" dedi.