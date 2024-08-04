BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Haniye ateşkese vurgu yapmıştı

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin CNN TÜRK'teki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Haniye ile ilk defa 2012 yılında bizim Gazze’yi ziyaretimizde görüşmüştük. Yine bir İsrail Hava saldırısı sonrası Gazze’yi ziyaret etmiştik. O dönem şartlarını konuştuk. Birkaç kez ondan sonra telefonla da görüşmelerimiz oldu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’deydi. Çocukları hayatını kaybetmişti. Taziye için yanlarına gitmiştik. Orada da görüştük. Taziye sonrası bir değerlendirme yaptık. 2012'de tanıdığımız İsmail Haniye arasında fark yoktu. Yine Filistin davasına, İslam dünyasına kendisini adamış bir mücadele adamı vardı. Düşmanına karşı mücadele eden bir devlet adamı tanıdık. Yaptığımız görüşmede can kayıpları daha fazla demişti. En az 45 bin şehit olduğunu söyledi Gazze’de. Haniye ateşkese vurgu yapmıştı. Barıştan, ateşkesten yana olan tarafı da vardı. Haniye görüşmelerde uzlaşmacı tavrını biliyorduk. Türkiye’nin tavrı ile ilgili memnuniyetini dile getirdi. Mekanı cennet olsun.

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Gazzelilerin mücadelesi devam ediyor. Büyük bir katliam var, dünyanın gözü önünde olacak. Mutlaka bu zulmü yapanlar bedelini ödeyecektir. Olan mazlumlara oluyor.

Biz hedefiz benim de şehit olma ihtimalim çok yüksektir. Elbet öleceğiz umarı şehit olurum temennisi vardı. Gördüğümde yoğun güvenliği yoktu. Elbet polisimiz önlem almıştır. Kendi adamları vardı, sıkı bir güvenlik önlemi yoktu. Türkiye'de samimi bir ortam vardı. Haniye Türkiye'deyken ekibimize arama yapılmadı.