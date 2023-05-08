BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Dünkü miting 14 Mayıs'ın ayak sesleri oldu

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımız 45 bin öğretmen kardeşimizin atamasını gerçekleştirdi. 45 bin öğretmenimize, ailelerine, öğrencilerimize hayırlı olsun.

Bu yasama döneminde Cumhur İttifakı'mızın kanun teklifiyle 500 bin sözleşmeli kadroya geçti. Bazı cahil siyasetçilerin bundan haberi yok. "Meydanlarda sözleşmelilerin kadroları kalkacak" diyorlar. Ya biz bunu zaten kaldırdık, bundan haberleri bile yok.

Geleceğimizin nesillerini, çocuklarını hazırlayan öğretmenlerimizdir. Mutlu, huzurlu ve işini yaparken kafası başka yerde olmayan eğitimcilerimizle Türkiye daha da güçlenecektir. Tekrar 45 bin öğretmenimize hayırlı olsun diyorum.

14 Mayıs’ta ülkemiz iki seçimi birden yaşayacak. 4 Cumhurbaşkanı adayı var. Birisi bizim adayımız. Mevcut Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Biz bütün gücümüzle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1. Turda seçilmesi için gayret gösteriyoruz. Tabii 3 aday daha var. Bir aday 7’li masanın adayı Kılıçdaroğlu. Ülkeyi tamamen bölgeyi vaat ediyor. Sakık’ın açıklamalarında duyduk ki “terörist başının heykelini dikeceğiz” diyen “bütün teröristleri serbest bırakacağız” diyen, “LGBT’lilerin önünü açacağız” diyen Kılıçdaroğlu var.

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Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Büyük İstanbul mitingi paylaşımı Haberi görüntüle

Duran Kalkan’ın, Selahattin Demirtaş’ın, Karayılan’ın desteklediği birine oy verebilir mi? Eğer onunla birlikte yürüyorsa sen özde değil sözde çakma milliyetçisin. Türk siyaseti ilk defa cahil bir siyasetçiyle karşı karşıya. Biz onların seviyesine inmeyeceğiz ama gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz.

Diğer 2 aday daha var. Bu arkadaşlara baktığımız zaman oy oranları düşük çıkıyor. Bu arkadaşlara oy verecek milliyetçi, ülkücü arkadaşlara çağrımdır. Bu oylar yüzünden Cumhurbaşkanımız seçilemez, seçim 2. tura kalırsa ülkemize yük getirecektir.

14 Mayıs’ta ülkemiz iki seçimi birden yaşayacak. 4 Cumhurbaşkanı adayı var. Birisi bizim adayımız. Mevcut Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Biz bütün gücümüzle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1. Turda seçilmesi için gayret gösteriyoruz. Tabii 3 aday daha var. Bir aday 7’li masanın adayı Kılıçdaroğlu. Ülkeyi tamamen bölgeyi vaat ediyor. Sakık’ın açıklamalarında duyduk ki “terörist başının heykelini dikeceğiz” diyen “bütün teröristleri serbest bırakacağız” diyen, “LGBT’lilerin önünü açacağız” diyen Kılıçdaroğu var.

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Duran Kalkan’ın, Selahattin Demirtaş’ın, Karayılan’ın desteklediği birine oy verebilir mi? Eğer onunla birlikte yürüyorsa sen özde değil sözde çakma milliyetçisin. Türk siyaseti ilk defa cahil bir siyasetçiyle karşı karşıya. Biz onların seviyesine inmeyeceğiz ama gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz.

Diğer 2 aday daha var. Bu arkadaşlara baktığımız zaman oy oranları düşük çıkıyor. Bu arkadaşlara oy verecek milliyetçi, ülkücü arkadaşlara çağrımdır. Bu oylar yüzünden Cumhurbaşkanımız seçilemez, seçim 2. Tura kalırsa ülkemize yük getirecektir.

BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ

Gerçekten miting muhteşemdi. Biz de mitingdeydik. Cumhur İttifakımızın diğer liderleriyle birlikte. Daha önce başka mitinglere de katıldım ama bu farklıydı. Burada 2 milyona yakın insan vardı. Giderken daha hala 5 olmuş. Akın akın arabalarıyla oraya gitmeye çalışan insanlar vardı. Trafik durmuştu. Bizde planladığımız saatte oraya gidemedik. Zaferin ayak sesleri. Sadece Türkiye’de değil dünyada da büyük ses getirdi. Terör örgütleriyle kol kola giren siyasetçilere ve etrafındaki 7’li masaya kalplerine ve yüreklerine bir korku düşürdü.

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Niye ABD, Fransa yani emperyalistler ya da Türkiye’nin hasım ülkeleri Kılıçdaroğlu’nu destekliyor? Niye Muharrem İnce’yi ya da Sayın Erdoğan’ı desteklemiyor? Geçtiğimiz dönemde CHP’nin adayı İnce’ydi, o zaman niye onu desteklemediler. Çünkü İnce onların istediklerini vermedi.

Niye PKK/HDP açıktan Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekliyor. Çünkü onlar özerklik getiriyor, Kılıçdaroğlu da ben getireceğim diyor. Daha da ileri gidiyorlar İmralı’nın kapısını kıra kıra Öcalan’ı dışarı çıkaracağız diyorlar.

Unuttukları bir şey var; bu necip Türk milleti. Ülkesini böldürmez, federasyonluk hayali kuranlarında hayallerini suya düşürür. Öcalan’ı çıkacağız diyenler, 14 Mayıs sonrası kaçacak yer arayacaklar. Kimse bu ümitlere kapılmasın. Türkiye, Türk milleti sahipsiz değildir. Sandıkta da bunun tecelli edeceğini göreceğiz.

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ERZURUM'DAKİ MİTİNG GERİLİMİ

Biz ilkesel olarak şiddet kimden gelirse gelsin tasfiye etmeyiz. Bu olayda bir provokasyon var. Üstelik Cumhurbaşkanımızın Büyük İstanbul Mitinginin olduğu gün gölgelemek için yapılmıştır. Terör örgütleri var ve bunlar kışkırtılıyor. Valiliğin belirlediği miting alanları var ve siz orada miting yapmayıp şehrin göbeğine gidiyorsunuz. Orada da PKK kitlesi var.

Erzurum Nene Hatun’ların şehridir, bir kahramanlık örneğidir. Size Dadaşlar meydanı boş bırakır mı? PKK ve işbirlikçilerine meydanı boş bırakmaz. Orada Vali Beyi, diğer yetkilileri suçlamak bence yanlıştır, İmamoğlu dönüp kendisine bakacaktır. Sen devlet adamısın Valilik sana nereyi göstermişse gidip orada miting yapacaksın. Kaybettiklerini anladılar, provokasyon yapıyorlar.

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Ben vatandaşlarımı diyorum ki bu provokatörlerin provokasyonlarına gelmeyin. Kaybettiklerini anladıkları için böyle yapıyorlar. Hırslarından ne yapacaklarını şaşırdılar.

HDP’Lİ AHMET TÜRK’ÜN AÇIKLAMALARI

Yanlış yaparlarsa nedir? “Kılıçdaroğlu, verdiğin sözleri tutmazsan biz de gereğini yaparız” diyor, tehdit ediyor. Ne söz verdi? Sakık açıkladı. “Kapalı kapılar arasında verdiğin sözleri açıkla” dedi. Çözüm süreci devletin attığı bir adımdır. Biz o zaman da karşı durduk. Benim Kürt kardeşimle ne sorunum olsun. Kürt sorunu demokratik anlamda var diyorlarsa yalan söylüyorlar. Biz ülkücü hareket 80’den sonra yargılanırken, yargılananların içinde Kürt ağabeylerimiz vardı. Kürtçe konuşmalarına izin vermiyorlar. Şu anda tam bir özgürlük var. Onun dışında özerklik, Suriye’nin kuzeyinde PKK’ya söz verdi. Sadece PKK’ya değil, ABD’ye Avrupa’ya söz verdi.

Kılıçdaroğlu bunları yalanlıyor mu? Şimdi 0,1 oyu olan Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak partiye oy verilecek de Masanın yedinci partisine bakanlık verilmeyecek mi?

Tarihi ve kritik bir seçim yaşayacağız. İkinci sandıkta da biz kendi adaylarımızla giriyoruz. Ben de İstanbul 1. Bölgede 34 arkadaşımla adayım. Bu seçimde baraj yok. Verdikleri her oy değerlendirilecektir. Verdikleri her oy aynı zamanda Cumhur İttifakı’na da verilmiş oydur.