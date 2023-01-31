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BBP Genel Başkanı Destici'nin babası vefat etti

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#Mustafa Destici#Fahrettin Koca#Ali İhsan Destici
BBP Genel Başkanı Desticinin babası vefat etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 19:35

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici (89), Eskişehir'de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, dostumuz Mustafa Destici’nin babası Ali İhsan Destici, Eskişehir Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti” ifadelerini kullandı.

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Büyük Birlik Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'nin babası Fatih Medresesi Müderrislerinden Kurra Hafız Osman Efendinin torunu Emekli İmam-Hatip ve alim olan Ali İhsan Destici Hoca 89 yaşında Eskişehir'deki hanesinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ederek, ahirete irtihal etti. Merhum Hocamıza Yüce Allah'tan rahmet, başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm aile efradına, yakınlarına ve talebelerine başsağlığı-sabır diliyoruz. Muhterem babamızın Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadeleri kullanıldı.

BBP Genel Başkanı Desticinin babası vefat etti

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, dostumuz Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti. Merhuma Allah'tan rahmet, Destici ailesine başsağlığı diliyorum. Ali İhsan Beyin mekanı cennet olsun" dedi.

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#Mustafa Destici#Fahrettin Koca#Ali İhsan Destici

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