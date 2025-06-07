BBP Genel Başkanı Destici'den CHP Genel Başkanı Özel'e Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun telefonu

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BBP'den yapılan açıklamaya göre, Destici, CHP Genel Başkanı Özel ile telefonla görüştü.

Özel'in Kurban Bayramı'nı kutlayan Destici, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için de geçmiş olsun temennilerini iletti.

Görüşmede Destici, "Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Cenabıhak, ailesine ve sevdiklerine bağışlasın." ifadelerini kullandı.

Telefon görüşmesinde Destici, Zeyrek'in sağlık durumu hakkında da bilgi aldı.