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BBP Genel Başkanı Destici'den CHP Genel Başkanı Özel'e Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun telefonu

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#BBP#Mustafa Destici#Ferdi Zeyrek
BBP Genel Başkanı Desticiden CHP Genel Başkanı Özele Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun telefonu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 20:06

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

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BBP'den yapılan açıklamaya göre, Destici, CHP Genel Başkanı Özel ile telefonla görüştü.

Özel'in Kurban Bayramı'nı kutlayan Destici, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için de geçmiş olsun temennilerini iletti.

Görüşmede Destici, "Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Cenabıhak, ailesine ve sevdiklerine bağışlasın." ifadelerini kullandı.

Telefon görüşmesinde Destici, Zeyrek'in sağlık durumu hakkında da bilgi aldı.

 

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#BBP#Mustafa Destici#Ferdi Zeyrek

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