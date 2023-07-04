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BBP Genel Başkanı Destici’den Bakan Işıkhan’a hayırlı olsun ziyareti

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#Mustafa Destici#Vedat Işıkhan#BBP
BBP Genel Başkanı Destici’den Bakan Işıkhan’a hayırlı olsun ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 20:41

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı makamında ziyaret etti.

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Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Genel Başkan Yardımcıları Üzeyir Tunç ve Tevfik Eren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bakan Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici, Genel Başkan Yardımcıları Sayın Üzeyir Tunç ve Sayın Tevfik Eren'e hayırlı olsun ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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#Mustafa Destici#Vedat Işıkhan#BBP

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