BBP Genel Başkanı Destici’den Bakan Işıkhan’a hayırlı olsun ziyareti

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Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Genel Başkan Yardımcıları Üzeyir Tunç ve Tevfik Eren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bakan Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici, Genel Başkan Yardımcıları Sayın Üzeyir Tunç ve Sayın Tevfik Eren'e hayırlı olsun ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.