BBP Genel Başkanı Destici: Kongrelerimiz, anma ve toplantılarımız ertelendi

"Bu bağlamda, BBP genel merkezi olarak buna uygun şekilde aldığımız kararla, yayınlanacak ikinci bir genelgeye kadar il ve ilçe kongrelerimiz, anma ve diğer tüm toplantılarımız ertelenmiştir. Alınan bu karara bütün teşkilat mensuplarımızın tam anlamıyla uyması hayati bir zorunluluktur. Bu kapsamda genel merkez olarak 5 Nisan'da Erzurum'da gerçekleştireceğimiz Doğu Anadolu Bölge toplantısı, 10-11-12 Nisan tarihlerinde Antalya ve Alanya'da gerçekleştirilecek. Genel istişare toplantısını ve 25 Mart'ta Şehit Liderimiz Muhsin Başkanımızı ve onunla birlikte şehadete yürüyen arkadaşlarımızı ve tüm şehitlerimizi anmak için Ankara Tacettin Sultan Dergâhında yapılacak program, daha sonrasında gerçekleştirilecek yürüyüş ve MEB Şura Salonundaki toplantı da iptal edilmiştir. Bu toplantılar, bütün dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını geçtikten sonra daha güçlü bir katılımla gerçekleştirilecektir."