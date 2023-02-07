BBP Genel Başkanı Destici, deprem bölgesine gidiyor

Haberin Devamı

BBP Genel Başkanı Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ülkenin 'tabii afet' tanımının çok ötesinde, istisnai bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtti. Deprem nedeniyle, 10 ilde, en üst düzeyde etkili olan büyük bir yıkım yaşandığını vurgulayan Destici, şunları söyledi:

"Gerçekleşmesi muhtemel artçılar ve mevsim şartları nedeniyle risk devam ediyor. Devletimiz, tüm kurumlarıyla, tüm imkanlarıyla görevinin başındadır. Milletimiz de tarihimizde sayısız kez şahit olduğumuz gibi devletinin yanındadır, bütün imkanlarını seferber ederek kurtarma çalışmalarına ve afet bölgesindeki mağdurlara katkı sağlama gayreti içindedir. Arama-kurtarma çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, afet bölgesinde kamu düzeninin sağlanması ve afet bölgesindeki vatandaşlarımızın güvenliği için, Cumhurbaşkanlığımız 10 ilde Olağanüstü Hal uygulanmasına karar verildiğini açıkladı. Büyük Birlik Partisi olarak, Anayasa’nın 119'uncu maddesinin verdiği yetkinin kullanılmasını son derece zaruri ve doğru buluyor, destekliyoruz. Zorlukları aşacağız. Binlerce yıllık tarih yolculuğumuzda sayısız felaketi omuz omuza vererek, birlik ve beraberlik içinde atlattık, yine başaracağız. Tekrar, kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Haberin Devamı

DESTİCİ YARIN DEPREM BÖLGESİNDE

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere yarın Malatya ve Adıyaman'a gidecek. Destici, Adıyaman İl Başkanı Nihat Komşu ve ailesi ile çok sayıda Alperen Ocakları mensubunun enkaz altında olduğu haberlerinin alındığı Adıyaman'ı ziyaret edecek, ardından Malatya'ya geçecek. Kahramanmaraş'tan başlayarak depremden etkilenen tüm illerde arama ve kurtarma çalışmalarına refakat edecek olan Destici, Genel Başkan Yardımcılarının yanı sıra Alperen Ocakları Vakfı yöneticilerinin de hazır bulunacağı ziyaretlerde, il ve ilçelerden depremzedelerin ihtiyaçları için toplanan malzemelerden oluşan yardım TIR'larını da teslim edecek.