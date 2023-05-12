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BBP Genel Başkanı Destici CNN TÜRK'te: Cumhurbaşkanı adayının iftira ve kumpaslarla çekilmesi üzücü

Güncelleme Tarihi:

#Secim2023#İstanbul#Büyük Birlik Partisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 12:07

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CNN TÜRK'te Semiha Şahin'in sorularını yanıtladı. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle ilgili Destici, 'Cumhurbaşkanı adayının iftira ve kumpaslarla çekilmesi üzücü. Seçmenin iradesine yapılmış bir hak gaspı. İnce üzerinde yoğun baskı oluşturuldu.' dedi.

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BBP Genel Başkanı Destici'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bir cumhurbaşkanı adayının çirkin iftira, kumpaslarla çekilmesi üzücü. Türk demokrasisini yaraladı. 7‘li masa etrafındaki gruplar Muharrem İnce etrafında baskı oluşturdu. Ciddi bir oy alacağı gözüküyordu. Kimler İnce’yi hedef almıştır, bu çok açık net. Hakarete varan sözlerle baskı kurdular. Normal yollarla çekilmeyince bel altı vurarak kaset gündemi yaptılar. Seçmene yapılmış hak gaspı, seçmene yapılmış büyük baskı. CHP bir kez daha seçimlerin üzerine gölge düşürdü.

İnce adaylıktan çekilerek kendisine güvenen seçmenlerin güvenini düşürdü. İnce’ye oy vermek isteyenlerin oyları dağılacaktır. Kılıçdaroğlu’na gitmeyecektir. Ya bir kısmı sandığa gitmeyecek, sandığa gidenler de diğer adaylara yönelecektir.

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Adaylıktan çekilmezse başka kasetlerin çıkacağını Rusya söylemedi, bir alakası olamaz. Kılıçdaroğlu, Rusya algısıyala manipülasyon yaptı.

'İNCE’NİN ADAYLIĞINA TAHAMMÜL EDEMEDİLER'

Biz Cumhur İttifakı olarak milletimizin iradesinin sandıkta tecelli etmesi için çalışıyoruz. Özgürce siyaset yapmak adına bu tür kumpasla karşılaşmamak için düzenlemeler yapılacak. CHP ve etrafındaki grup alternatifi yok etti. İnce’nin adaylığına tahammül edemediler. Adam adeta linç girişimi ile karşı karşıya kaldı. Kendisi iftira olduğunu açıkladı.

Biz kritik, tarihi bir seçime gidiyoruz. Bir tarafta milletin varlığını önceleyen bir ittifak var diğer yanda yerel yönetimler özerkliğini getireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu. Güneyimizde bir başkası olacağına PYD olsun diyor Kılıçdaroğlu.

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Azerbaycan’la Ermenistan’ı bir tutuyor. Azerbaycan dost ülke. Bakın Türki dünyası için Karabağ’ın işgalden kurtulması büyük bir zafer. Devletimizin varlığı için cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz. Erdoğan ilk turda rahatlıkla seçilecek.

 

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#Secim2023#İstanbul#Büyük Birlik Partisi

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