BBC’nin ‘100 kadın’ listesinde

Bu yılki listede Oxford Üniversitesi’nin koronavirüse karşı aşı çalışmalarını yürüten Sarah Gilbert, iklim aktivisti Jane Fonda, Kolombiya’nın başkenti Bogota’nın ilk kadın belediye başkanı Claudia Lopez gibi isimler yer aldı. Hürriyet’e konuşan Gülsüm Kav, “Bu övgüyü şahsım ya da platform adına değil öldürülen tüm kadınların anısına ve şiddetle mücadele eden tüm kadınlar adına kabul ediyorum” dedi.

ŞİDDETE KARŞI BULUŞTULAR





Ankara'da Kadın Meclisleri üyeleri, ‘Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde Kuğulu Park’ta bir araya geldi. Şiddete karşı pankartlar açılan gösteride öldürülen kadınların isimleri okundu. (◊ Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)