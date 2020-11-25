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Ece ÇELİK - Selahattin SÖNMEZ/ANKARA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

BBC’nin ‘100 kadın’ listesinde

Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
BBC’nin ‘100 kadın’ listesinde
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Her yıl dünyada ilham veren ve çalışmalarıyla fark yaratan kadınların yer aldığı ‘BBC 100 Kadın 2020’ listesine bu yıl Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Gülsüm Kav seçildi.

Bu yılki listede Oxford Üniversitesi’nin koronavirüse karşı aşı çalışmalarını yürüten Sarah Gilbert, iklim aktivisti Jane Fonda, Kolombiya’nın başkenti Bogota’nın ilk kadın belediye başkanı Claudia Lopez gibi isimler yer aldı. Hürriyet’e konuşan Gülsüm Kav, “Bu övgüyü şahsım ya da platform adına değil öldürülen tüm kadınların anısına ve şiddetle mücadele eden tüm kadınlar adına kabul ediyorum” dedi.

ŞİDDETE KARŞI BULUŞTULAR

BBC’nin ‘100 kadın’ listesinde

Ankara'da Kadın Meclisleri üyeleri, ‘Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde Kuğulu Park’ta bir araya geldi. Şiddete karşı pankartlar açılan gösteride öldürülen kadınların isimleri okundu. (◊ Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)

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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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