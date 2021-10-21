Bazuka nedir? Bazukanın tarihçesi

Bazuka (bazooka), II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan ABD yapımı piyadece taşınabilen anti-tank silahı. Kullanıldığı dönemde ABD piyadelerinin ana tanksavar silahı olmuştur. Yüksek patlayıcı tanksavar (High Explosive Anti-tank/HEAT) savaş başlığına sahip ilk tanksavar silahlarından biridir.
Alman silahlı kuvvetlerinde de bu dizayn kopyalanmış, 88 mm çaplı Raketenpanzerbüchse Panzerschreck silahı üretilmiştir.
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