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Bazuka nedir? Bazukanın tarihçesi

#Bazuka#Bazuka Nedir#Bazuka Tarih
Bazuka nedir Bazukanın tarihçesi

Bazuka genellikle zırhlı araçlara karşı yakın savaş sırasında kullanmıştır. Bazuka, kopyalanarak Alman silahlı kuvvetlerinde 88 mm çaplı Raketenpanzerbüchse Panzerschreck silahı üretilmiştir.

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Bazuka (bazooka), II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan ABD yapımı piyadece taşınabilen anti-tank silahı. Kullanıldığı dönemde ABD piyadelerinin ana tanksavar silahı olmuştur. Yüksek patlayıcı tanksavar (High Explosive Anti-tank/HEAT) savaş başlığına sahip ilk tanksavar silahlarından biridir.

Alman silahlı kuvvetlerinde de bu dizayn kopyalanmış, 88 mm çaplı Raketenpanzerbüchse Panzerschreck silahı üretilmiştir.

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