MHP lideri Bahçeli: Bazı vekillerimiz sosyal medya pususuna düştü

İTTİFAKI BALTALAMAK



* “MHP, Cumhur İttifakı’nın bir parçasıdır. TBMM’de denge ve denetleme görevini üstlenmiştir. Biz hükümet ortağı değiliz, Türkiye’nin yönetiminde siyasi sorumluluğumuz da bulunmuyor. Cumhurbaşkanı’nın onayıyla büyükelçi tayin edilmiştir. Mezkur atamayla büyük bir eleştiri sağanağı başlamış, MHP’yi itibarsızlaştırmak, Cumhur İttifakı’nı baltalamak için ahlaksız bir süreç devreye alınmıştır. Büyükelçinin bir ülkücü katili olduğu iddiası yaygın bir şekilde gündeme taşınmıştır. 1 Mart 1977’de, ülküdaşımız Mustafa Erol şehit olmuştur.



GÖZ YUMMUŞUZ GİBİ



* Ancak şehidimiz Mustafa Erol’un katilinin kim ya da kimler olduğu belgeli, resmi olarak tam bilinmeden, hatta mahkeme tutanakları iddiaları doğrulamazken, sosyal medyada provokasyon yapan, pusu kuran, bize şehitlerimizi hatırlatmaya, MHP’yi yargılamaya çalışan art niyetli kişilerin varlığı da teker teker açığa çıkmıştır. MHP köşeye sıkıştırılmak istenmiştir. Bunun üzerinden istismara yeltenip MHP’yi suçlamaya, sanki katil bulunmuş da buna göz yumuyormuşuz gibi bir algı oluşturmaya hiç kimsenin hakkı yoktur.



* Buna alet olan arkadaşlarımız da karanlık kampanyayı servis etmişlerdir. Büyükelçiliğe atanan şahısla ilgili ortak hiçbir noktamız yoktur. Geldiği yer bellidir, hüviyeti bellidir, mazisi bellidir. Sorumluluk elbette hükümetindir. Üzülerek ifade etmeliyim ki, bu tuzağa bazı milletvekillerimizin ve parti yöneticilerimizin düşmesi de hazin ve ibretlik bir vakıadır. Biz şehidi de biliriz, katili de biliriz. Söyleyeceğimiz sözü de biliriz, atacağımız taşı da biz seçeriz.



RİCAM VE TALİMATIM



* Siyasi irademizi, beşinci sınıf dedikodu mekanından farksız olan sosyal medya belirleyemez. Sosyal medya cengâverlerine ve Twitter, Facebook nöbetçilerine değil dava adamlarına, şehidinin hakkını adam gibi temsil eden ülkü arkadaşlarımıza ihtiyaç vardır. Kuyuya taş atıp arkasından baktıranların kimler olduğunu biliyoruz. Biz bu bulanık kuyudan su içmeyiz, içilmesini hoş görmeyiz, gereğini de vakti saati geldiğinde kararlılıkla yaparız. Milletvekili arkadaşlarımın daha dikkatli, uyanık hareketleri elzemdir, sosyal medya oyunlarına gelmemeleri ricam ve talimatımdır.”