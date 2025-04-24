Bazı vatandaşlar çadırlarda kalıyor: Üç gün boyunca hava nasıl olacak? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, hafta sonu için uyardı...

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Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul genelinde panik yaşandı. Yaşanan sarsıntı özellikle Avrupa Yakası’nda yoğun bir şekilde hissedilirken, birçok vatandaş geceyi evlerinde geçirmek yerine parklarda ya da araçlarında sabahlamayı tercih etti.



Örneğin Bahçelievler Kuleli Parkı, gece boyunca hem tedirgin hem de uykusuz saatler geçiren insanlarla dolup taştı. Kimi vatandaşlar parkta çadır kurarak kendilerini güvende hissetmeye çalıştı, kimileri ise battaniyelere sarılarak banklarda uyumaya çalıştı. Bazı aileler ise sabaha kadar gözlerini kırpmadan çocuklarının başında bekledi.



Benzer manzaralar Silivri ve Büyükçekmece’de de yaşandı. Depremin merkezine daha yakın olan bu bölgelerde de birçok kişi geceyi evlerinden uzakta, açık alanlarda geçirdi. Depremin ardından dışarıda kalan vatandaşlar yalnızca korku değil, hava koşullarıyla da mücadele etmek zorunda kaldı. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesi, çocuklu aileleri daha da zor durumda bıraktı.



Sosyal medyada ise birçok kişi, havanın nasıl olacağını merak etmeye başladı. Vatandaşlar, meteorolojik duruma göre önümüzdeki günlerde nasıl hareket edeceklerini planlamaya çalışıyor.



Peki, önümüzdeki üç gün boyunca İstanbul’da hava nasıl olacak?









MARMARA’NIN KUZEY KIYILARINDA SİSLİ VE PUSLU BİR HAVA ETKİLİ



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Bugün özellikle Karadeniz kıyıları ile İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın kuzey kıyılarında sisli ve puslu bir hava etkili oluyor. Havanın bu şekilde kapalı ve soğuk görünmesinin temel nedenlerinden biri, deniz suyu sıcaklıklarının halen 10-11 derece civarında seyretmesi” dedi.



Tek, şöyle devam etti:



“Bu duruma ek olarak, bölgeye nemli bir hava kütlesi giriş yapmış durumda. Güneyli yönlerden hafif bir hava akışı da mevcut, ancak bu akış bölgeye kayda değer bir ısı taşımıyor. Tüm bu meteorolojik etkenler bir araya geldiğinde, İstanbul ve çevresinde kapalı, gri ve serin bir hava oluşuyor. Bu hava durumu, vatandaşlar tarafından "üşüten” olarak tanımlanıyor. Dün de benzer koşullar etkili olmuştu ve bugün de aynı hava devam ediyor.”







SİLİVRİ VE BÜYÜKÇEKMECE’DE DAHA YOĞUN



Özellikle Silivri, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bakırköy ve Zeytinburnu’nda sis ve pusun daha yoğun şekilde olduğunu söyleyen Adil Tek, “Görüş mesafesinin zaman zaman azalmasına neden olan bu hava koşulları, ulaşımı da kısmen etkileyebiliyor” dedi.



‘20-25 DERECE ARALIĞINDA BİR ISINMA OLMAYACAK’



Hava sıcaklıklarının birkaç gün daha mevcut seviyelerde kalacağını söyleyen Adil Tek, “Bugün gün 15-16 dereceye bir sıcaklık görüyoruz. Bu serin hava cuma ve cumartesi günleri de etkisini sürdürecek. Dün termometreler yer yer 19 dereceyi gösterdi, ancak bugün daha serin bir gün yaşanıyor. Hafta sonu da dahil olmak üzere önümüzdeki üç gün boyunca sıcaklıkların 20 derecenin üzerine çıkması beklenmiyor. Yani 20-25 derece aralığında bir ısınma olmayacak” ifadelerini kullandı.





GECE SICAKLIKLARINA DİKKAT!



YAĞMUR YAĞACAK MI?

Gece saatlerinde ise sıcaklıkların 8-9 derece civarında seyredeceğinin altını çizen Adil Tek,şeklinde konuştu.Bugün İstanbul genelinde yağış beklenmediğinin altını çizen Adil Tek, önümüzdeki üç gün için şu tahminlerde bulundu:öğle saatlerine doğru Silivri ve Büyükçekmece çevresinde yerel ve zayıf bir yağış ihtimali bulunuyor. Bu yağışların kısa süreli ve hafif olması öngörülüyor.ise öğle saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yağışlı hava etkili olacak. Yağışlar akşam saatlerinde kesilecek. Bu yağışlar kuvvetli değil; ancak özellikle açık alanda kalan veya çadırlarda yaşayan vatandaşlar için etkili olabilir.ise yağış ihtimali daha yüksek. Gün boyunca yağışların zaman zaman etkisini artırması bekleniyor. Bu nedenle özellikle pazar günü için daha dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.