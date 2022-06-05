'Bazı siyasetçilerin vicdan ölümleri gerçekleşmiş'

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MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Sertifika Töreni’ne katılan MHP Lideri, özetle şunları söyledi:

SİYASETİN ÖNEMLİ SORUNU

“Terörist Demirtaş’a sahip çıkmanın insani bir görev olduğunu açıklayan CHP Genel Başkanı, Allah için bize söylesin, bu açıklamayı yapmak insanlık mıdır? Bir teröriste adaletsizlik yapıldığını söylemesi insanlık değerleriyle, hukuk ilkeleriyle nasıl tevil, nasıl tarif edilecektir? İbn-i Rüşd diyordu ki, ‘İnsan beyni değirmen taşına benzer. İçine yeni bir şeyler atmazsanız kendi kendini öğütür.’ Üzülerek görüyorum ki, bazı siyasetçilerin beyni kendi kendini çoktan öğütmüş; bunun yanı sıra vicdan ölümleri de maalesef gerçekleşmiştir. Türkiye’nin siyaset ve demokrasi hayatının en ciddi sorunlarından birisi muhalefetin şahsiyet ve basiret yoksunluğudur. Şahsiyet yoksa şuur da yoktur.

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MİÇOTAKİS’İN PROVOKASYONU

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Bodrum açıklarındaki adalara gelme kararı aleni bir tahriktir, provokasyondur. Bu şahsın Türkiye’yi, AB’ye ve ABD’ye şikâyeti, karşımızdaki husumet cephesinin genişlediğine işarettir.”

Devlet Bahçeli dün, Abdullah Çatlı’nın vefat eden annesi için Twitter’dan yayınladığı taziye mesajında ise şu ifadelere yer verdi: “Dava arkadaşım ve öğrencim merhum Abdullah Çatlı’nın muhterem anneleri Remziye Çatlı Hanımefendi hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye rahmet ve mağfiret, Çatlı ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum.”