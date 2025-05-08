Son dakika: Bazı kanunlarda değişiklikler yapılmasını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

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TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda düzenlemelere gidiliyor.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu, biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından seçilen 11 üyeden oluşacak. Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan 2 ay önce durum, Kurum tarafından uygun iletişim araçlarıyla kamuoyuna duyurulacak. Başvurular Cumhurbaşkanlığına yapılacak. Yeni seçilen üyeler, yerlerine seçildikleri üyenin görev süresinin bitiminden itibaren göreve başlayacak.

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı teşkilatı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği şeklinde değiştirildiği için uyum düzenlemesine gidiliyor.

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Düzenlemeye göre, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla bakanlık, kurum ya da birim düzeyinde müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör, aktüer ile müfettiş yardımcısı, denetmen yardımcısı, denetçi yardımcısı, aktüer yardımcısı ve stajyer kontrolör istihdam edilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığının, ilgili hükümde yer alan yardımcılık kadrolarına, ayrıca yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak kaydıyla, öğretmen olarak en az 8 yıl hizmeti bulunanlar arasından da atama yapılabilecek.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

Kanunla, hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakatı ile 1 yılı geçmemek üzere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilecek. Bu süre birer yıl uzatılabilecek.

Kamu kurum veya kuruluşlarının emrine geçici görevlendirilenler mali ve sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından alacak. Bu kişiler, görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıklı izinli sayılacak.

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Kurum veya kuruluşların kadro veya pozisyonlarına geçici görevlendirmenin yapılabilmesi için görevlendirileceklerin ilgili mevzuat uyarınca kadro veya pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil, tüm şartları bir arada taşımaları gerekecek. Bu şekilde görevlendirilenler, görevlendirildikleri kadro veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel gibi faydalanacak. Bu kişiler, geçici görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıksız izinli sayılacak.

Toplamda 6 ayı geçen görevlendirmelerde personelin muvafakatinin alınması gerekecek. Kanunlarda yer alan geçici görevlendirme hükümleri saklı olacak. Bu kapsamda geçici görevlendirme yapamayacak kurum ve kuruluşlar ile görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek.

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SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE İŞ MEVZUATI HÜKÜMLERİNE GÖRE İSTİHDAM

Kanunla, devlet memuru istihdam edilmeyen kamu kurum ve kuruluşlarından teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülenlere ait hizmetlerin, Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın idari hizmet sözleşmesiyle ve iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen personel eliyle yürütülmesi hükme bağlanıyor.

Mevzuatta öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlar ile emeklilik hakları bakımından "Başbakanlık Müsteşarına" ve "en yüksek devlet memuru"na yapılan atıflar, "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri"ne yapılmış sayılacak.

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İlgili mevzuatında yer alan hükümler saklı kalmak üzere Strateji ve Bütçe Başkanı ile Siber Güvenlik Başkanı'na, bakanlık müsteşarı için kadrosuna bağlı olarak mevzuatta öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamındaki ödemeler, aynı usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak ve emeklilik hakları bakımından da aynı hükümler esas alınacak.

Devlet Arşivleri Başkanı ve Milli Saraylar İdaresi Başkanı'na Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı; Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılarına bakanlık genel müdürü, İletişim Başkan Yardımcıları, Devlet Arşivleri Başkan Yardımcıları ve Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcılarına Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı için ilgili mevzuatta kadrolarına bağlı olarak öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamındaki ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak; emeklilik hakları bakımından da aynı hükümler esas alınacak.

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ÜST KADEME KAMU YÖNETİCİSİ ATAMALARI

Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanabilmek için Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen şartların taşınması gerekecek. Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanacaklar için aranan hizmet süresinin hesabında, 4 yıllık yükseköğrenim gördükten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında, sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak fiilen çalışılan sürelerin tamamı dikkate alınacak.

Cumhurbaşkanınca süreli atanan üst kademe kamu yöneticileri, ilgili kanunlarda öngörülen görevden alma gerekçeleri yanında kurumsal hedeflere ulaşılamaması nedeniyle de süreleri tamamlanmadan görevlerinden alınabilecek.

Üst dereceli kadrolara atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her 3 yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak aylık derecelerinin yükselmesinde dikkate alınacak.

Kanunla, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatındaki üst kademe kamu yöneticisi ve taşra teşkilatındaki il ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevleri ile bu kadro, pozisyon ve görevlerin dengi ve daha üstü kadro, pozisyon ve görevlere atanabilmek için aranan şartlara yönelik düzenleme yapılıyor.

İlgili hüküm gereğince 9 Temmuz 2018'den önce bakanlık müşaviri kadrolarına atanmış veya çeşitli kanun, kanun hükmünde kararname veya diğer mevzuat hükümlerine göre bakanlık müşaviri veya müşavir ya da danışman kadro veya pozisyonlarına atanmış sayılanlar ile 11 Nisan 2025 itibarıyla atandıkları söz konusu kadro veya pozisyonlarda bulunanlar, atanma şartlarını kaybedenler, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar veya görevleri sona erenler hariç olmak üzere, 31 Temmuz 2025'e kadar kurumlarına başvurmaları halinde atamaya yetkili amirler tarafından 9 Temmuz 2018'den önceki kadro veya pozisyonlarına atanacak.