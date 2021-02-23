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ANKARA
Haber Giriş: 23.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Bazı illerimizde belirgin artış var’

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‘Bazı illerimizde belirgin artış var’
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 7 günlük COVID-19 vaka sayılarını dün ikinci kez paylaştı.

Twitter’dan paylaşım yapan Bakan Koca, “Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız” ifadelerini kullandı. 15-21 Şubat verilerinin yer aldığı haritada vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 68,23, Ankara’da 35,39, İzmir’de 42,67 oldu. Vaka sayılarında en yüksek iller yine Karadeniz’den çıktı. Vaka sayısı her 100 bin kişide Ordu’da 228.40, Giresun’da 217.51, Trabzon’da 207.54, Samsun’da 202.94, Rize’de ise 200.8 oldu.

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