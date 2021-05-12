‘Bazı dükkanlar bayramda açılsın’

Esnaf, işyerinin kirasını ödeyemediklerini, birçok işyerinin elektriğinin, doğalgazının kesildiğini anlattı. Esnafın sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:

BERBERLER, ÇİÇEKÇİLER, ŞEKERCİLER, OYUNCAKÇILAR...

“Ankara’da belli yerlerde oturanlar, maalesef sizin sorunlarınıza yabancı. Sizden tek isteğim şu: Sorunları biliyorsunuz, sorunları yaşıyorsunuz. Sorunların nasıl çözüleceği de üç aşağı beş yukarı belli. Gerek Esnaf Kefalet Kooperatifi’nden, gerek bankalardan alınan krediler, faizlerini tamamen sıfırlayacağız. Dükkan kapalı, faiz istiyorsunuz. Önümüzde bayram var, buradan da hükümete çağrı yapalım. Bu bayram döneminde kırtasiyeciler, kuaförler, berberler, çiçekçiler, tuhafiyeciler, konfeksiyoncular, manifaturacılar, ayakkabıcılar, hediyelik eşya satan oyuncakçılar, şekerciler, bari bunları iki gün açık bırakın. Esnaf iki gün açık kalsın.”

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