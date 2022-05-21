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Bazı bakanlıklarda atama kararları Resmi Gazete'de

#Bakanlık#Atama#Resmi Gazete
Bazı bakanlıklarda atama kararları Resmi Gazetede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı bakanlıklarda yapılan atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirliği’ne Metehan Başar atanırken, Sağlık Bakanlığı Müfettişliği’ne ise Duygu Kara getirildi. 

GÖREVDEN ALMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nejat Fırat ve Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Seyrekoğlu, görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı Bingöl İl Milli Eğitim Müdür Kadri Engin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu görevlerinden alındı.

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#Bakanlık#Atama#Resmi Gazete

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