Gündem Haberleri

Bazaya sıkışan bebek hayatını kaybetti

Yürekleri dağlayan olay Nevşehir'de meydana geldi. Kafası bazaya sıkışan 2 buçuk yaşındaki Amine hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Amine A. ailesiyle birlikte dedesinin Çardak köyündeki evine geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde yatmaya hazırlandıkları sırada aile yakınlarından biri bazanın altından malzeme çıkartırken Amine A. bazanın içerisine kafasını uzattı. Amine'nin kafası, aniden kapanan bazada sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma evde inceleme yaparken, ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne kaldırılan 2 buçuk yaşındaki Amine, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi Çardak köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Amine A.'nın ailenin tek çocuğu olduğu ve yapılan ön otopsisinde boğulmadan dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

