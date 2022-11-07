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Bazanın altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti

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#Aydın#Çine#112
Bazanın altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 00:09

Aydın Çine'de bazanın altında kalan 7 yaşındaki Irmak Şahin feci şekilde hayatını kaybetti.

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Korkunç olay, Çine'nin Sarıoğlu mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre küçük Irmak, henüz bilinmeyen bir nedenle odada bulunan bazanın kapağını yukarı kaldırdı. Küçük çocuk, yarım açtığı bazanın kapağının bir anda üzerine düşmesi sonucu altında kaldı.

Odaya gelerek kapıyı açan baba Ali Şahin, kızının hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Kızını bazanın altından kurtaran baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

O esnada eve gelen komşuları minik Irmak’a kalp masajı yaparak yeniden hayata döndürdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, talihsiz çocuğu ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan küçük Irmak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun beyin kanaması geçirdiği iddia edilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Irmak’ın ani ölümü anne Lütfiye Şahin ve baba Ali Şahin ile tüm sevenlerini yasa boğdu. 7 yaşındaki Irmak’ın cenazesinin yarın Çine’de defnedileceği öğrenildi.

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#Aydın#Çine#112

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