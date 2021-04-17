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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
Haber Giriş: 17.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bazadan DEAŞ emiri çıktı

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Bazadan DEAŞ emiri çıktı

Yasadışı yollardan Türkiye’ye giriş yapan DEAŞ’ın sözde emiri Irak vatandaşı Sallah K.’nın Ankara’da saklandığı eve baskın yapıldı.

Evdeki detaylı aramalarda Sallah K.’nın yatak bazasının içinde gizlendiği belirlendi. TEM polisi, bazayı kaldırarak Sallah K.’yı ve evde bulunan yine örgütün üst düzey yöneticisi Türk vatandaşı Rıdvan C.’yi gözaltına aldı. DEAŞ’ın sözde emiri Sallah K.’nın örgütün hakim olduğu dönemde Cezire vilayetinin en yetkili üç yöneticisinden biri olduğu bilgisine ulaşıldı. Evde yapılan aramalarda 18 bin 300 dolar ve 24 bin TL ele geçirildi.

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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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