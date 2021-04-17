Bazadan DEAŞ emiri çıktı

Evdeki detaylı aramalarda Sallah K.’nın yatak bazasının içinde gizlendiği belirlendi. TEM polisi, bazayı kaldırarak Sallah K.’yı ve evde bulunan yine örgütün üst düzey yöneticisi Türk vatandaşı Rıdvan C.’yi gözaltına aldı. DEAŞ’ın sözde emiri Sallah K.’nın örgütün hakim olduğu dönemde Cezire vilayetinin en yetkili üç yöneticisinden biri olduğu bilgisine ulaşıldı. Evde yapılan aramalarda 18 bin 300 dolar ve 24 bin TL ele geçirildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara