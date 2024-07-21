Bazada cesedi bulunmuştu! Korkunç detaylar: Midesindeki uyuşturucuyu çıkarmak için sıvı deterjan içirmişler

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Kırşehir'de Bahçelievler Mahallesi'nde 16 Temmuz sabah saatlerinde hurda toplayan kişi, dere kenarında baza buldu. Bazanın içini açan bu kişi, battaniyeye sarılı erkek cesediyle karşılaşınca polise haber verdi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cesedi bulan hurdacının da ifadesine başvuruldu.

200 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından 200 saatlik görüntü izledi. Yapılan çalışmalarda cesedin İran uyruklu Milad Abolgth'a ait olduğu belirlendi. Uyuşturucu kuryesi olduğu tespit edilen Abolgth'ın yapılan otopsisinde midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı. Kente gelen Milad Abolgth'ın misafir olduğu Afganistan uyruklu F.N., Sah Zamani Sarvari ve M.N.'nin evinde rahatsızlandığı belirlendi. Bunun üzerine 3 Afgan’ın midesindeki uyuşturucuyu çıkarması için Abolgth'a sıvı içirdikleri tespit edildi. Milad Abolgth hayatını kaybedince 3 şüphelinin cesedi bazanın içine yerleştirerek, hurdacı A.V.V.’nin (41) 3 tekerlekli elektrikli bisikleti ile dere kenarına götürüp, bıraktıkları belirlendi. Polis ekipleri, adreslerine düzenlediği operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.



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Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Sarvari tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘UYUŞTURUCUDAN BİR TEK BENİM HABERİM VARDI’

Tutuklanan Sah Zamani Sarvari, mahkemede verdiği ifadede tüm suçlamaları kabul ederek, "Milad Abolgth'ın midesindeki yaklaşık 1 kilo kadar bulunan uyuşturucudan bir tek benim haberim vardı. Bizim evde misafir edecektim. Evde rahatsızlanınca bende midesindeki uyuşturucuyu çıkarsın, rahatlasın diye sıvı deterjan türünde bir içecek verdim. Onu içtikten sonra ağzından köpükler geldi. Baktım nabız alamıyorum. Hemen evdeki diğer bireylere de eldiven giydirdim ve önce elbiselerini çıkarttık. Elbiseleri çöp poşetine koyarak çöp konteynerlerine attık.

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Ardından evi tüm köşe bucak deterjanlı sularla delil bırakmamak için temizledik. Ardından da cesedi bazaya koyarak dere kenarına attık. Tüm suçlamaları kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'CESETLİ BAZA BENİM BAŞIMA KALACAKTI'

Eşya taşıdığını düşünen hurdacı A.V.V. ise ifadesinde, "Benim olayla hiçbir şekilde bağlantım yok. Bana eşya taşınacağını söylediler ve çağırdılar. Eve geldim bazayı çıkardılar. Ben de yardım etmek istedim. Baza çok ağır geldi. 'Ne var bunun içerisinde sıfır ayarında bazayı neden atıyorsunuz? Atmayın da bana verin' dedim. İyi ki de almamışım. Ceset dolu baza benim başıma kalacaktı.

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Onlar da, 'Bu senin işine yaramaz, içerisi hep böcek kaynıyor, eski eşyalar mevcut' dediler. Bazayı araca yükledik ve Bahçelievler Mahallesi'ndeki derenin oraya sürmemi istediler. Dere kenarına yanaştım ve onlarda bazayı oraya attılar. Başka bir meslektaşım ise oradaki bazayı almak isterken içindeki cesedi görmesiyle polisi aramış. Benim olayla ilgili hiçbir bağlantım yoktur" dedi.