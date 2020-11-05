Baza altında yakalandı

‘Çelik Kafes’ adı verilen ve 400 jandarma personelinin görev aldığı operasyonda Alanya, Manavgat ve Serik ilçelerinde önceden tespit edilen adreslere eşzamanlı baskın yapıldı. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alındı.

Bir şüphelinin evine yapılan baskında, uyuşturucu çay paketlerinde bulundu. Şüphelinin kullandığı şırınga ise yattığı kanepenin başucunda ele geçirildi. Şüpheli, kelepçelenerek gözaltına alındı. Jandarma personelinin baskın yapılan evlere galoş giyerek girdiği operasyonda bir şüpheli ise baza altındaki çarşafların arasına gizlenmiş halde bulundu.

O ANNE DE GÖZALTINDA

Operasyonda geçen ocak ayında yanında kaldığı erkek arkadaşına 7 aylık Bulut bebeği bırakarak ortadan kaybolan B.A. da gözaltına alındı. Açlıktan hayatını kaybeden Bulut bebeğin kanında uyuşturucu maddeye rastlanmıştı. 50 şüpheliden 16’sı dün Manavgat Adliyesi’ne sevk edildi.