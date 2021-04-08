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Derya EVREN- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 08.04.2021 - 14:10 | Son Güncelleme:

Baz istasyonunda hırsızlık yaparken yakalandılar

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Baz istasyonunda hırsızlık yaparken yakalandılar

BURSA'da, baz istasyonundan hırsızlık yaparken yakalanan M.Y. ve C.A. ile gözcüleri M.İ.A. ve E.A., polisteki sorgularında, suçlarını itiraf edip, U.T., Ü.Ş., H.A. ve A.Z. ile koordineli çalıştıklarını itiraf etti. Gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Baz istasyonunda hırsızlık yaparken yakalandılar
Olay, 5 Mart'ta merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Avdancık yolunda devriye görevi yapan bekçiler, baz istasyonundan ses geldiğini fark etti. Bas istasyonunu kontrol eden bekçiler, 2 kişiyi kabloları çalmaya çalışırken suçüstü yakaladı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı kontrolde, şüphelilerin daha önce de benzer suçlara karışan M.Y. ve C.A. olduğunu belirledi. Bu sırada bölgeyi araştıran polis, M.Y. ve C.A.'ya gözcülük yapan M.İ.A. ve E.A.’yı da yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki ifadelerinde, 4 kişiye koordineli olarak hırsızlık yaptıklarını itiraf etti. Polis U.T., Ü.Ş., H.A. ve A.Z.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmayla 4 kişi de kısa sürede belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerle ilgili yapılan incelemelerde 8 kişinin Gemlik Emniyet Müdürlüğü, Gemlik Jandarma Komutanlığı ve Yalova Jandarma Komutanlığı idaresinde meydana gelen 5 hırsızlık olayının da şüphelisi oldukları tespit edildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin malzemeleri satmaya çalıştığı D.Ö. ve H.Ç. de gözaltına alınarak ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

 

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