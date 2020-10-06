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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 10:08 |  Son Güncelleme:

Baz istasyonlarından hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

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Baz istasyonlarından hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
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MERSİN’in Tarsus ilçesinde baz istasyonlarından elektrikli ve elektronik cihazları çalan 3 şüpheli, yakalandı.

Tarsus ilçesindeki baz istasyonlarından hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Karakütük Mahallesi’ne kontrol amacıyla giden ekipler, baz istasyonuna bir araçla gelen 3 kişinin olduğunu gördü. Jandarma ekiplerini fark eden 3 şüpheli, araca binip ormanlık alana doğru kaçmaya başladı. Ekipler de şüphelilerin peşine düştü. Kovalamacayla araç durdurularak 3 şüpheli gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüphelilerin yol kenarına attıkları çalıntı 20 akü, 150 metre kablo, 2 güç kaynağı ve 1 bilgisayara da el konuldu.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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