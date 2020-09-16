Baz istasyonlarından akü çalan 2 kişi yakalandı

Kocaeli'nin Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde bulunan 5 ayrı baz istasyonundan geçen 2 ay içerisinde 48 adet akü çalındı. GSM operatörlerinin ihbarı üzerine Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplam değeri 213 bin TL olan aküleri çalan kişileri bulmak için çalışma başlattı. Toplamda 100'den fazla MOBESE, güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemi kaydını saatlerce izleyen ekipler, olayı sahte plakalı araçlar ile İstanbul'dan Kocaeli'ye gelen A.G. ve A.G.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelileri takibe alan ekipler, İstanbul'da yapılan operasyon ile 2 kişiyi kullandıkları sahte plakalı aracın içerisinde yakaladı. Kocaeli'ye getirilen şüpheliler, jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.G. adli kontrol ile serbest bırakılırken, farklı suçlardan 96 adet sabıka kaydı ve 23 suçtan aranma kararı olduğu öğrenilen A.G. tutuklandı.