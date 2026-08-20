Baz istasyon için 3 şart

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Dilekçeyi işleme alan Komisyon, şikâyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yönlendirdi. BTK Hukuk Müşavirliğinin Meclise gönderdiği yanıtta baz istasyonların kurulumuna yönelik şu değerlendirmeler aktarıldı:

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MESAFE ZORUNLULUĞU

"Elektronik Haberleşme Cihazları Güvenlik Sertifikası Yönetmeliği'ne göre kurulumu yapılacak baz istasyonları için işletmeciler kurumumuza Güvenlik Sertifikası başvurusu yapmak zorundadırlar. İşletmeciler tarafından kurumumuza yapılan başvurularda, baz istasyonunun kurulacağı yer, baz istasyonunun ana huzmesi ve en yakın yaşam alanı kroki üzerinde gösterilmekte, yapılan incelemeler neticesinde baz istasyonunun güvenlik mesafesi içinde bir yaşam alanı olmadığının, okul bahçe sınırları bulunmadığının, çocuk oyun alanı olmadığının ve yönetmeliğin diğer maddelerine aykırılık oluşturmadığının tespit edilmesi halinde, Güvenlik Sertifikası düzenlenmekte ve istasyonun kurulumunu müteakip öncelikli olarak ölçüm yetki belgeli kuruluşlar tarafından elektromanyetik alan ölçümleri yapılmakta daha sonra kurumumuz tarafından yerinde ölçüm ile planlı ve plansız denetimler yapılmaktadır. Dolayısıyla baz istasyonlarının çevresindeki yaşam alanlarında limit değerlerin aşılmasına izin verilmemekte ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli müeyyideler uygulanmaktadır."

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1 Yaşam alanı olmayacak.

2 Okul bahçe sınırları bulunmayacak.

3 Çocuk oyun alanı olmayacak.