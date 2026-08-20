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Baz istasyon için 3 şart

Güncelleme Tarihi:

#Baz İstasyonları#Sağlık Riski#BTK Kuralları
Baz istasyon için 3 şart
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 07:00

BALIKESİR'den E.K. adlı bir vatandaş TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuruda bulundu. E.K. dilekçesinde, "Burhaniye'de mahalle sınırları içerisinde yer alan baz istasyonlarının halk sağlığını tehdit ettiği" serzenişinde bulundu.

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Dilekçeyi işleme alan Komisyon, şikâyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yönlendirdi. BTK Hukuk Müşavirliğinin Meclise gönderdiği yanıtta baz istasyonların kurulumuna yönelik şu değerlendirmeler aktarıldı:

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MESAFE ZORUNLULUĞU

"Elektronik Haberleşme Cihazları Güvenlik Sertifikası Yönetmeliği'ne göre kurulumu yapılacak baz istasyonları için işletmeciler kurumumuza Güvenlik Sertifikası başvurusu yapmak zorundadırlar. İşletmeciler tarafından kurumumuza yapılan başvurularda, baz istasyonunun kurulacağı yer, baz istasyonunun ana huzmesi ve en yakın yaşam alanı kroki üzerinde gösterilmekte, yapılan incelemeler neticesinde baz istasyonunun güvenlik mesafesi içinde bir yaşam alanı olmadığının, okul bahçe sınırları bulunmadığının, çocuk oyun alanı olmadığının ve yönetmeliğin diğer maddelerine aykırılık oluşturmadığının tespit edilmesi halinde, Güvenlik Sertifikası düzenlenmekte ve istasyonun kurulumunu müteakip öncelikli olarak ölçüm yetki belgeli kuruluşlar tarafından elektromanyetik alan ölçümleri yapılmakta daha sonra kurumumuz tarafından yerinde ölçüm ile planlı ve plansız denetimler yapılmaktadır. Dolayısıyla baz istasyonlarının çevresindeki yaşam alanlarında limit değerlerin aşılmasına izin verilmemekte ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli müeyyideler uygulanmaktadır."

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1 Yaşam alanı olmayacak.
2 Okul bahçe sınırları bulunmayacak.
3 Çocuk oyun alanı olmayacak.

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#Baz İstasyonları#Sağlık Riski#BTK Kuralları

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