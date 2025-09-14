Bayrampaşa’ya ‘yolsuzluk’ operasyonu... CHP’li Başkan dahil 48 gözaltı kararı

Haberin Devamı

Soruşturma kapsamında ‘zimmet’, ‘irtikap’, ‘rüşvet vermek’, ‘rüşvet almak’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlarından Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da arasında olduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile Başkan Yardımcıları Lütfi Kadıoğulları, Atilla Özen, Gündüz Kalkan, Hakan Baş’ın da arasında olduğu 40 kişi gözaltına alındı. 8 kişi ise aranıyor. Polis ekipleri, 72 konut ve işyerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirdi.

MHP’Lİ 2 İSİM DE VAR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Emin Sönmez’in Bayrampaşa Belediyesi’ne düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alındığını bildirdi. Yalçın, “Adı geçen şahısların partimizle ilişiği kalmamıştır” ifadelerini kullandı.

‘AKILLARINCA BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ’NE ÇÖKECEKLER’

Özgür Özel, CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne yapılan operasyonla ilgili de şunları söyledi: “Başkanımız Hasan Mutlu’ya 48 kişiyle birlikte operasyon yapıldı. Bayrampaşa’da bizim 20 belediye meclis üyemiz var. AK Parti’nin 15, 2 de bağımsız. 22’den 15 çıkarınca 7 oluyor ya 8 belediye meclis üyesi gözaltına alıyorlar. Ya bağımsızlar gider bunlara oy verirse diye. Bayrampaşa Belediyesi’ne çökecekler akıllarınca. Gözaltına alınan belediye meclis üyemizin sayısı, AK Parti’ye lazım 7’nin bir fazlası. Aynı Manavgat’taki oyunu çevirmeye çalışıyorlar. Sen seçimde kaybettiğin Bayrampaşa’yı böyle mi alacaksın? Buna mı rıza gösterecek insanlar?”

‘SES KAYDINDAKİ ADAM AK PARTİ’YE KATILIYOR’

“Dürüst siyaset diyor, ‘Şikâyetçi CHP’li, şikâyet eden ve edilen CHP’li’ diyor, ‘Ses kayıtları var’ diyor, ‘Benimle ne ilgisi var?’ diyor. Bir tane ses kaydı var arkadaşlar, daha öncekinin montaj olduğu ve hükümsüz olduğu karara bağlandı biliyorsunuz, yeni bir ses kaydı var. Ses kaydında birine diyorlar ki ‘Sana para verelim, oyu bize ver.’ Ses kaydındaki kişi, bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili ile birlikte istifa eden belediye meclis üyesi. AK Parti’ye gidiyorlar. Ses kaydındaki diğer kişi şimdi tutuklu olan, Ekrem Başkan’a, Cumhuriyet Halk Partisi’ne dünya kadar laf söyleyen bir başka kişi, itirafçı olan, içeride olan. Bu yöneticilere kayyum atamak için kullandıkları ses kaydındaki adam AK Parti’ye katılıyor. Ses kaydında ne Özgür Çelik var, ne başka birisi.”