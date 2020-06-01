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Yılmaz OKUR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 01.06.2020 - 09:11,Son Güncelleme:

Bayrampaşa'daki sebze meyve haline ateşleri ölçülerek alındılar

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Bayrampaşa'daki sebze meyve haline ateşleri ölçülerek alındılar
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KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali kapılarını açtı.

Polis ekipleri hale gelen vatandaşları, ateşlerini ölçerek ve maske kontrolü yaparak hal içine aldı. Ayrıca hal içindeki anons sisteminden sürekli, sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması için anonslar yapıldı.

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