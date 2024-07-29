Bayrampaşa'daki halde kavgada kan aktı: 5 yaralı

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bayrampaşa yaş yeyve sebze halinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre komşu olan 2 iş yerinin çalışanları arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada N.Ç.T., A.C.A., M.M.E., O.A. ve M.H.A. isimli kişiler vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmaların devamında olay yerinde çok sayıda boş kovan ve silah ele geçirirken, kavgaya karıştığı tespit edilen O.Ş., M.Ş., T.Ş. ve N.Ş. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilecek.