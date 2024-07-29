×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bayrampaşa'daki halde kavgada kan aktı: 5 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Bayrampaşa#Silah#Kavga
Bayrampaşadaki halde kavgada kan aktı: 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 11:26

Bayrampaşa'da bulunan Yaş Meyve Sebze halinde iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada silah ve bıçaklar konuştu. Kavgada 2 gruptan toplam 5 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bayrampaşa yaş yeyve sebze halinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre komşu olan 2 iş yerinin çalışanları arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada N.Ç.T., A.C.A., M.M.E., O.A. ve M.H.A. isimli kişiler vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmaların devamında olay yerinde çok sayıda boş kovan ve silah ele geçirirken, kavgaya karıştığı tespit edilen O.Ş., M.Ş., T.Ş. ve N.Ş. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilecek.

Bayrampaşadaki halde kavgada kan aktı: 5 yaralı

Bayrampaşadaki halde kavgada kan aktı: 5 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bayrampaşa#Silah#Kavga

BAKMADAN GEÇME!