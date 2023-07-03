Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş hareketliliği

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9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında bir tatil beldesinde veya memleketlerinde geçirenler kente dönmeye devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluştu. Yolcular ve otobüs firması yetkilileri bayramın iyi geçtiğini söylüyor.Dönüş yollarında ise haftanın ilk günü ve bayram dönüşü olması nedeniyle yoğunluk yaşandığı belirtiliyor.

“HERKES İSTANBUL'U BOŞALTTIĞI İÇİN BİLET BULMAKTA BAYA ZORLANDIK"



Memleketinden bayram tatilinden dönen Şahin Ertaş, “Ben erken çıkmıştım ama bir trafik kazası geçirdim mecbur otobüse kaldım. 3-4 gün tatil yapabildik. Herkes İstanbul’u boşalttığı için bilet bulmakta bayağı zorlandık ama en sonunda bulduk. Dönüşlerde yolda trafik yoktu bugün. Yollar açıktı yine de iyi geldik yani" dedi.

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“YOĞUNLUK VARDI HERKES TATİLE GİTMİŞ"



Adem Seyhan ise, “İzmir’den geliyorum. Yoğunluk vardı baya herkes tatile gitmiş. Dönüşler de çok yoğundu" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN BİLE DOLU GELDİK"



Otobüs şoförü Sedat Demirözü ise "Yoğun geçti tabii. Bugün bile dolu geldik. Bundan sonra rahatlar. Bugüne kadar doluydu arabalar. Yollarda doluydu, bizim araba 3 saatte zor gelmiş Didim’den İzmir’e 1 saatlik yoldu. İzmir’den geliyoruz. Biz ikinci köprüden geldik. Yavuz Sultan Selim'den gelmedik. Araba D2'li. Öyle olduğu halde bile 1 saat gecikmeli geldik" şeklinde konuştu. Samsun Çarşamba’dan gelen Osman Yüksel, “Çarşamba’dan geliyoruz. Tekirdağ’a gideceğiz. Yolculuk çok güzeldi. yoğunluk bitmiş yollarda. Yoğunluk tabi ki hala var da ama bundan sonra rahatlar" dedi.