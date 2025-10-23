Bayrampaşa'da yerinden çıkan genleşme derzi tehlike yarattı

Haberin Devamı

Olay, saat 01.00 sıralarında Bayrampaşa TEM bağlantı yolu Sağmalcılar Viyadüğü Edirne istikametinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden çıktığı fark edilen genleşme derzi, o sırada yolda seyir halinde olan birçok aracın lastiğinin patlamasına neden oldu. Kopan genleşme derzi nedeniyle kazaya karışan motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Lastikleri patlayan araçlar nedeniyle yolda trafik artarken, yaşanan bu durum üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve yol bakım araçları sevk edildi. Lastiği patlayan araçların bir kısmı çekici yardımıyla çekilirken bir kısmı ise yol kenarında lastik değişimi yaptıktan sonra yola devam etti. Yol bakım ekiplerinin çalışmaları ile yerinden çıkan derzin etrafı dubalarla çevrilerek yolun bir şeridi gibi trafiğe kapatıldı. Yolda yapılan kumlama çalışması nedeniyle bir süreliğine trafik durdurulurken daha sonra araç geçişine tekrar izin verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberin Devamı

"EN AZ 20 ARACIN TEKERLERİ PATLAMIŞ"

Yolda seyir halindeyken genleşme derzinin yerinden çıkması nedeniyle kamyonetinin lastikleri patlayan Nesip Demirtaş, "Gelirken ortadaki köprü bağlantısından en az 10-15 santimetre demir kalkmış. Biz de görmedik, gelip vurduk. Baktık tekerlek patladı. En az 20 aracın tekerleri patlamış. Herhangi bir kazaya sebep olmadı. Şimdi tutanak yazdık. Tekerleri yapıyoruz. Herhalde sigortaya başvuracağız" şeklinde konuştu.