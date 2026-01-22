Bayrampaşa’da yeni dalga

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik ‘yolsuzluk ve rüşvet’ iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da arasında bulunduğu bazı şüpheliler, 16 Eylül 2025’te sevk edildikleri nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklanmıştı. Devam eden soruşturmada müşteki, tanık ve etkin pişmanlık kapsamındaki şüpheli ifadeleri, teşhis işlemleri ve bir kısım dijital deliller ile yeni isimlere ulaşıldı. Savcılık suça karıştığını tespit ettiği 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliyi ise yakalama işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.