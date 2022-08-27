Bayrampaşa'da tepki çeken görüntü! Minibüs şoförü ambulansa yol vermedi

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Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak ilerleyen ambulans, önünde ilerleyen minibüs şoföründen korna çalarak yol istedi. Siren sesine rağmen ambulansa yol vermeyen şoförü ambulans çalışanları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, minibüs şoförünün arkasından gelen ambulansa yol vermediği görülüyor.

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ambulans çalışanının "Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yol vermiyor ambulansa. Hala vermiyor, o kadar kornaya rağmen, ısrarla" dediği duyuluyor.