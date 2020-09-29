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Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 29.09.2020 - 14:55 | Son Güncelleme:

Bayrampaşa'da sel sularına kapılan motosiklet böyle sürüklendi

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Bayrampaşa'da sel sularına kapılan motosiklet böyle sürüklendi
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İstanbul Bayrampaşa'da aniden bastıran sağanak bazı noktalarda sele neden oldu. Sokakta park halindeki bir motosiklet sel sularına kapılırken o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul genelinde etkili olan yağış ve dolu bazı noktalarda su baskınlarına ve sele neden oldu. Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde bir sokağı su bastı. Bu sırada park halindeki bir motosiklet sel sularına kapılarak sürüklendi. O anları bir vatandaş evinden cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde sokağa dolan sel suları park halindeki bir motosikleti bir süre sürüklüyor. Sokak üzerindeki parkında sel sularıyla dolduğu görülüyor.

 

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