MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBayrampaşa'da saksıdaki fesleğeni çalan kadın kamerada
GeriGündem Bayrampaşa'da saksıdaki fesleğeni çalan kadın kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Buse PEHLİVAN - DHA
Haber Giriş: 04.08.2020 - 10:42,Son Güncelleme:

Bayrampaşa'da saksıdaki fesleğeni çalan kadın kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bayrampaşa'da saksıdaki fesleğeni çalan kadın kamerada
Abone Olgoogle-news

İstanbul Bayrampaşa'da yoldan geçen bir kadın gayrimenkul dükkanın önündeki fesleğeni çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü, Yenidoğan Mahallesi Atışalanı Caddesi üzerinde bulunan gayrimenkul dükkanının önünde meydana geldi. Gayrimenkul dükkanı çalışanı Berrin Tunca, sabah dükkanı açtıktan fesleğenlerden birinin eksik olduğunu fark etti. Dükkanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Tunca, fesleğenin yoldan geçen bir kadın tarafından akşam saatlerinde çalındığını gördü. Görüntülerde, bir erkekle yürüyen kadının bir anda saksıdaki fesleğeni kökünden kopararak çaldığı görülüyor.

Bayrampaşada saksıdaki fesleğeni çalan kadın kamerada

"HASTALIK YA DA KÖTÜ BİR ALIŞKANLIK"

Berrin Tunca, "Sabah geldiğimde, her sabah olduğu gibi çiçekleri suluyordum. Bir çiçeğin eksik olduğunu fark ettim. Kamera kayıtlarına baktım. Bir hanımefendi ve yanında eşi ya da oğlu olan biriyle birlikte çiçeği almış. İki üç liralık bir şey çok çalmaya gerek yoktu ama işte insanlarımızda belki hastalıktır, belki alışkanlık haline getirmişlerdir. Kötü bir alışkanlık, inşallah bir daha böyle şeyler yapmazlar diye umut ediyorum. Buradan aslında rencide etmek istemiyoruz ama görünsün bilinsin ki, birazcık olsun utansınlar" dedi.

Arnavutköyde gece yarısı ilginç olay Çocukların gözü önünde çiçeği çaldı
Arnavutköy'de gece yarısı ilginç olay! Çocukların gözü önünde çiçeği çaldı!
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle