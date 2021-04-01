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Gündem
Vedat BAYRAKTAR - Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 01.04.2021 - 09:58 | Son Güncelleme:

Bayrampaşa'da rögar kapağı hırsızlığı kamerada

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Bayrampaşa'da rögar kapağı hırsızlığı kamerada

BAYRAMPAŞA'da kağıt toplayıcısı iki şüpheli yoldaki rögar kapağını çaldı. Şüpheliler, yakalanarak gözaltına alınırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayrampaşada rögar kapağı hırsızlığı kamerada
Olay, geçtiğimiz günlerde Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kağıt toplayıcısı kapüşonlu iki kişi gece saatlerinde yoldaki rögar kapağını yerinden çıkartmak istedi. Başarılı olamayan şüpheli, arkadaşını çağırdı. Şüpheliler birlikte rögar kapağını yerinden söktü. Kapağı arabalarına koyan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.
Bayrampaşada rögar kapağı hırsızlığı kamerada
HIRSIZLAR YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bayrampaşa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık şüphelilerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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