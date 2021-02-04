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Gündem
AA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 05:07 | Son Güncelleme:

Bayrampaşa'da plastik atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

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Bayrampaşa'da plastik atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
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Bayrampaşa'da oyuncak üretimi yapılan plastik atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenidoğan Mahallesi Hanife Ana Sokak'taki 5 katlı iş hanının en üst katında bulunan plastik atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Plastiklerin yanması sonucu çevreye yoğun duman yayıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü, atölyede hasar meydana geldi.

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