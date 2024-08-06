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Bayrampaşa'da park yeri kavgasında baba-oğul öldürüldü

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#Bayrampaşa#Part Yeri Kavgası#Lütfü Er
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 20:47

Bayrampaşa'da bir gün önce yaşanan park yeri tartışması silahlı saldırıya dönüştü. Orhan Bal (56) ile önceki gün kavga ettiği Lütfü Er (75) ve Oğlu Ramazan Er (54) arasında yeniden tartışma çıktı. Orhan Bal, Lütfü Er ve Ramazan Er'i silahla vurarak öldürdü. Kavga sırasında bıçakla yaralanan Orhan Bal'ın tedavisi hastanede devam ederken olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Altıntepsi Mahallesi'nde bulunan bir inşaat ofisinin önünde yaşandı. İddiaya göre Orhan B. (56) önceki gün Lütfü Er(75)'in iş yerinin önüne aracını park etti. Bu nedenle ikili arasında kavga çıktı. Bugün sabah saatlerinde ise Orhan Bal, (54)'in saldırısına uğradı. Olayın ardından evine giden Orhan B., saat 13.00 sıralarında olay yerine geldi.

Bayrampaşada park yeri kavgasında baba-oğul öldürüldü

İş yerinin önünde Lütfü Er'e silahla ateş eden Orhan B. çevrede bulunanlar ve esnaf tarafından durdurulmaya çalışıldı. Ramazan Er tarafından bıçaklanan Orhan B. iş yerinden çıkarak kaçmaya başladı. Orhan B. kendisini kovalayan Ramazan Er'e de ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Lütfü Er ve oğlu Ramazan Er hayatını kaybetti. Bıçakla yaralanan Orhan B.'nin tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Bayrampaşada park yeri kavgasında baba-oğul öldürüldü

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#Bayrampaşa#Part Yeri Kavgası#Lütfü Er

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