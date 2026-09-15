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Bayrampaşa’da operasyon: 486 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

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#Bayrampaşa#Uyuşturucu#Uyuşturucu
Bayrampaşa’da operasyon: 486 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 09:04

Bayrampaşa’da düzenlenen operasyonda bir araçta 486 kilo 450 gram 'pregabalin' cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında 14 Eylül'de Bayrampaşa’da bir araca operasyon düzenlendi.

Bayrampaşa’da operasyon: 486 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 486 kilo 450 gram pregabalin maddesi ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Bayrampaşa’da operasyon: 486 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

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Yakalanan 4 şüpheli hakkında 'TCK 188' suçundan yürütülen soruşturmanın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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