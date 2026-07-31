Bayrampaşa'da 'laf atma' kavgası: Ayırmaya çalışan esnaf vuruldu

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Olay, saat 16.40 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Enis Emre C., eşine laf attığını iddia ettiği Raşit Ö. ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında taraflar kavga etti. Çevredekilerin kavgayı ayırmak istediği sırada Enis Emre C. yanında bulunan silahla etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

KARNINDAN YARALANDI

Olayda kavgayı ayırmak isteyen esnaf Mehmet P. silahtan çıkan kurşunlardan birinin karnına isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralanan Mehmet P.’ye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Kavgaya karışan Raşit Ö. ise aldığı darbelerle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Enis Emre C. olay sonrası girdiği bir iş yerinde polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla yakalandı.