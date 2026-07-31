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Bayrampaşa'da 'laf atma' kavgası: Ayırmaya çalışan esnaf vuruldu

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#Bayrampaşa#Laf Atma Kavgası#Silahlı Saldırı
Bayrampaşada laf atma kavgası: Ayırmaya çalışan esnaf vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 10:00

Bayrampaşa'da eşine laf atıldığı iddiasıyla çıkan kavgada etrafa rastgele ateş açan şüpheli, araya girmeye çalışan bir esnafı karnından yaraladı. Kavgaya karışan diğer kişinin de darp edilerek yaralandığı olay sonrası saldırgan silahıyla birlikte yakalandı.

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Olay, saat 16.40 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Enis Emre C., eşine laf attığını iddia ettiği Raşit Ö. ile tartışmaya başladı.

Bayrampaşada laf atma kavgası: Ayırmaya çalışan esnaf vuruldu

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında taraflar kavga etti. Çevredekilerin kavgayı ayırmak istediği sırada Enis Emre C. yanında bulunan silahla etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

Bayrampaşada laf atma kavgası: Ayırmaya çalışan esnaf vuruldu

KARNINDAN YARALANDI

Olayda kavgayı ayırmak isteyen esnaf Mehmet P. silahtan çıkan kurşunlardan birinin karnına isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Bayrampaşada laf atma kavgası: Ayırmaya çalışan esnaf vuruldu

Yaralanan Mehmet P.’ye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Kavgaya karışan Raşit Ö. ise aldığı darbelerle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Enis Emre C. olay sonrası girdiği bir iş yerinde polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla yakalandı.

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#Bayrampaşa#Laf Atma Kavgası#Silahlı Saldırı

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