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Bayrampaşa'da kuru temizleme dükkanında kimyasaldan ölüm

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#İSTANBUL#Bayrampaşa#Seçim
Bayrampaşada kuru temizleme dükkanında kimyasaldan ölüm
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 12:32

İstanbul Bayrampaşa'da kuru temizleme dükkanı sahibi Murat Karaarslan, temizlikte kullandığı kimyasaldan zehirlenerek öldü.

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Olay, sabah saatlerinde Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Murat Karaarslan (45) sabah saatlerinde sahibi olduğu kuru temizleme dükkanına gelerek çalışmaya başladı. Arkadaşları Karaarslan'a ulaşamayınca iş yerine geldi.

Karaarslan'ın hareketsiz şekilde yerde yattığını gören arkadaşları sağlık ve polis ekiplerini çağırdı.

Olay yerine gelen ekipler, Karaarslan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Koruyucu kıyafet giyen ekipler yaptıkları ilk incelemede Karaarslan'ın kuru temizlemede kullanılan kimyasal maddeden zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Karaarslanın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenlenmes için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Bayrampaşada kuru temizleme dükkanında kimyasaldan ölüm

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Karaarslan'ın cansız bedenini bulan arkadaşı Bayram Küçük, "Sabah 09.00 sıralarında aradım. Telefonu açmayınca buraya geldim. Dükkana girdiğimde ağır bir koku vardı. Seslendim kendisine cevap vermedi. Ben de alt kata indim. Masanın üstünde hareketsiz gördüm. Kuru temizlemede kullanılan kimyasal madde kokusu vardı" dedi.

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#İSTANBUL#Bayrampaşa#Seçim

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