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Bayrampaşa'da korkunç olay! Önce darbettiler sonra kurşun yağmuruna tuttular

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#İstanbul#Bayrampaşa#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 10:17

İstanbul Bayrampaşa'da bir eğlence mekanında M.Ö., yanındaki arkadaşı Ş.K.'ye iddiaya göre şaka olsun diye tokat attı. Tokadın ardından çıkan tartışma cinayetle bitti. Ş.K., 2 kişi tarafından silahla kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Ş.K.'nin yanındakiler tarafından darbedildiği anlar kameraya yansırken, 2 şüpheli yakalandı.

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Olay 14 Aralık 04.30'da Bayrampaşa Terazidere Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre bir eğlence mekanında oturan Ş.K.'ye M.Ö. tarafından şaka amaçlı tokat atıldı. Bunun üzerine M.Ö. ve Ş.K arasında tartışma çıktı. Tartışma mekanın dışına taştı. U.K. isimli kişi yanında getirdiği 2 silahtan birini arkadaşı M.Ö'ye verdi. Ardından iki suç ortağı birlikte Ş.K.'yi kurşun yağmuruna tuttu.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ş.K.' nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri U.K.'yi Başakşehir'deki adresinde M.Ö.'yü de Fatih'te yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan araştırmalarda 1 adet ruhsatsız silah ile 1 adet kurusıkı silah ele geçirildi.

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Yakalanan şüpheliler "Kasten Öldürme" suçundan sevk edildikleri adli mahkemelerce tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Öte yandan Ş.K.'nin yanındakiler tarafından sokak ortasında darbedildiği anlar kameraya yansıdı.

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#İstanbul#Bayrampaşa#Cinayet

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